وفاة طبيب تغير لون بشرته بسبب علاج كورونا

توفي طبيب صيني تصدر عناوين الصحف ووسائل الإعلام في العالم بعد تغير لون جلده نتيجة العلاج الذي خضع له، في نهاية معركة استمرت خمسة أشهر مع فيروس كورونا المستجد.

وأصيب الدكتور هو ويفينج بـ (كوفيد – 19) في يناير الماضي بينما كان يعالج المرضى الذين أصيبوا بالفيروس القاتل في مستشفى ووهان، معقل الفيروس.

وظل يخضع للعلاج منذ أكثر من شهرين قبل وفاته في المستشفى يوم الثلاثاء.

وتصدر الطبيب البالغ من العمر 42 عامًا، وزميله الدكتور يي فان عناوين الأخبار، بعد أن تغير لون بشرتهما بسبب تلف الكبد الذي تسبب في اختلالات هرمونية.

وأفاد موقع (بينج مي نيوز) أن "الدكتور هو ، طبيب المسالك البولية، كان يعالج في العناية المركزة قبل وفاته من مضاعفات سببها (كوفيد – 19).

ووفقًا لطبيب كبير في مستشفى ووهان تونجي، كان الدكتور ويفنج في غيبوبة حتى وفاته بعد أن أصيب بنزيف في الدماغ في 22 أبريل وخضع لعملية جراحية.

وقال الطبيب، الذي طلب عدم نشر اسمه، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "أجرينا عملية لإزالة السائل من دماغه يوم السبت".

وفقد المستشفى ما لا يقل عن خمسة من العاملين في المجال الطبي بسبب الفيروس، ولكن لم يعلق بعد على وفاة الدكتور هو.

وعمل الدكتور هو مع لي وين ليانج الذي أصدر التحذير الأول حول فيروس كورونا. وقامت الشرطة بتوبيخ المبلغين قبل وفاته من الفيروس في 7 فبراير.

وتوفى زميلان آخران هما: مي تشونج مينج (57 عامًا)، وتشو هيبينج (67 عامًا)، بعد إصابتهما بالفيروس، وبعد ذلك بفترة وجيزة توفي رئيس المستشفى لجراحة الغدة الدرقية والثدي، جيانج شيويه تشينج (55 عامًا).

وأظهرت لقطات لمحطة تلفزيون في بكين بثتها في أبريل الدكتور هو، والدكتور فان مستلقيين على أسرتهما في المستشفى وقد تغير لون جلدهما.

وقال الدكتور هارلان كرومهولز، طبيب القلب بجامعة ييل، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز": "كوفيد 19 ليس مجرد اضطراب في الجهاز التنفسي. يمكن أن يؤثر على القلب والكبد والكلى والدماغ وجهاز الغدد الصماء ونظام الدم".