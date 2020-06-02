» ارتفاع مفاجئ في أعداد ضحايا فيروس كورونا بفرنسا

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أعلنت فرنسا تسجيل قفزة مفاجئة في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19,

وسجلت فرنسا 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28.940 شخصا.

وبذلك تكون فرنسا تجاوزت أكثر من 100 وفاة في يوم واحد للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين، 13 يوما.

وتستعد فرنسا للعودة إلى حياة شبه طبيعية بعد تفشيفيروس كورونا، ابتداءًا من اليوم الثلاثاء.

حيث سمحت للحانات والمقاهي والمطاعم والشواطئ والمدارس في المنطقة الخضراء بإعادة فتح أبوابها الثلاثاء مع قواعد صحية صارمة.

كما أصدرت الحكومة الفرنسية تطبيقا للهواتف الذكية للتبع انتشار فيروس كورونا للحيلولة دون عودة ارتفاع أعداد المصابين مجددا.


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