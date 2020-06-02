عنف متواصل.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات بأمريكا

أفادت السلطات الأمريكية بمقتل 3 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها الولايات المتحدة الليلة الماضية، ليصل عدد ضحايا الاضطرابات الأخيرة لنحو 10 أشخاص.

وأعلنت سلطات سيسيرو في ضواحي شيكاغو عن مقتل شخصين واعتقال 60 آخرين خلال أعمال الشغب التي طالت المدينة الصغيرة الليلة الماضية، دون ذكر أي معلومات حول أسباب سقوط القتيلين.

كما قتل شخص واحد في مدينة لاس فيغاس خلال اشتباكات مع الشرطة المحلية، التي قالت إن القتيل كان يحمل عددا من الأسلحة ونوى استخدامها ضد الضباط، وتم إطلاق النار عليه قبل أن يفارق الحياة في أحد المستشفيات المحلية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، استنادا إلى مسؤولين ومصادر مطلعة، بمقتل شخص 1 في مدينة مينيابوليس، و1 في شيكاغو، و3 في إنديانابوليس، و1 في لويسفيل، و1 في ديترويت.

وبلغت حصيلة القتلة خلال موجة الاضطرابات الأخيرة بالتالي، حسب التقارير الإعلامي، 10 أشخاص على الأقل.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية مترافقة بأعمال عنف أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.