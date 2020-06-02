الصحة العالمية تعلق على ارتفاع إصابات كورونا بمصر

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن ارتفاع أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا كان متوقعا، وأنه من المتوقع أيضا المزيد من الحالات خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات لاستشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية في مصر أمجد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر على قناة "أون" حيث قال: "لابد من دفع ضريبة ما فعلناه منذ أسبوعين من تراخي تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ونتمنى الوصول لذروة المرض وبداية مرحلة الانحسار".

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة للصحة العالمية "بلا دليل"، مضيفا أن المنظمة وضعت شروطا لفتح المجالات وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 46 وفاة و1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.



