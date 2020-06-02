إجراءات من الطيران لعودة عدد من العالقين في لبنان

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تبدأ وزارة الطيران المدني، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة، غدًا الأربعاء، تنظيم جسر جوي، لعودة العالقين المصريين من دولة لبنان وينتهي الجسرالجوي الجمعة.

كانت الحكومة المصرية، قد قررت تعليق حركة الطيران الدولي منذ 19 مارس الماضي، بينما حددت سلطة الطيران المدني المصري، أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران، حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى مصر، للمصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم.


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