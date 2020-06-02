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إصابة شقيق «محمد أبوتريكة» بفيروس كورونا

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إصابة شقيق «محمد أبوتريكة» بفيروس كورونا
إصابة شقيق «محمد أبوتريكة» بفيروس كورونا
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فتحي مجدي

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علمت "المصريون" أن أسامة أبوتريكة، شقيق محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أسامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على كل حال نسألكم الدعاء بالشفاء"، من دون توضيح مزيد من التفاصيل.

وتواصلت "المصريون" مع مصادر مقربة من شقيق أبوتريكة، التي أكدت أنه يخضع للحجر المنزلي بعد مخالطته لأحد أقربائه المصابين بفيروس كورونا.

ووفق المصادر، فإن أسامة كان مخالطًا لزوج شقيقته، دون علمه بإصابته بالفيروس، وعلى الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، إلا أنه بادر فور تأكد إصابته بإجراء المسحة التي جاءت نتيجتها إيجابية. 

ويقيم أسامة (البالغ من العمر 47 عامًا) في منزل العائلة بقرية ناهيا بالجيزة، ويتولى رعاية والدته المسنة، التي تقيم معه في نفس المنزل.

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