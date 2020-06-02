الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم

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حقق سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مفاجأة في ختام التعاملات مساء اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة بمصر، حيث ارتفع بشكل ملحوظ.

العملة الأمريكية سجلت ارتفاعًا بقيمة 7 قروش، حيث بلغ السعر في بنك القاهرة 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي فسجل 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.

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