تسجيل صوتي لرجاء الجداوي يكشف تدهور حالتها الصحية

كشف تسجيل صوتى جديد للفنانة رجاء الجداوى عن تدهور حالتها الصحية، حيث قالت فى التسجيل "الحمد لله حالتى الصحية تتحسن ببطء ولكن الحمد لله نفسي هو اللى بيه مشكلة ولا أستطيع التحدث كثيرًا".

وأوضحت الجداوي، أن العلاج مكلف على الدولة، ويجب علينا التفكير فى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت من أن الدولة لا تستطيع علاج كل مصابي فيروس كورونا فى حالة زيادة أعدادهم.

وأكدت الفنانة رجاء الجداوي أن الدولة تقوم بما عليها فعله، متابعة "بطمن الناس وبقولهم الدولة عاملة حاجة عظيمة أوى أوى ويا ريت الناس تخاف ويعرفوا أن من خاف سلم، ويعرفوا إن الإصابة بفيروس كورونا صعبة جدًا جدًا".