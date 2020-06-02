  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم

سامح شكري

مصر تحذر إسرائيل من الإقدام على هذه الخطوة

أبوتريكة

سر تصدر "أبوتريكة" الترند على "تويتر" بعد بيان الأهلي

احتجاجات «جورج فلويد»

سرقة حقائب مئات آلاف الدولارات ومفاجأة صادمة للصوص

الضحية

بالصور.. ضبط الطفل قاتل "فتاة القاهرة الجديدة" دهسًا

كورونا

كورونا.. بشرى سارة من إسبانيا

الفنان علي عبدالرحيم

سبب وفاة الفنان علي عبدالرحيم بشكل مفاجئ

مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأزهر يوجب على المُتعافين من كورونا التبرع بالبلازما

تركي آل الشيخ والخطيب

رسميًا.. الأهلي ينهي علاقته بـ"تركي آل الشيخ" بقرارات مفاجئة

أرشيفية- قتل

قتل والديه وإخوته وجيرانه.. مجزرة مروعة تهز مدينة عربية(صور)

كورونا في مكة.. خبر حزين عن المدينة المقدسة

عرب وعالم

مكة
مكة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

#

معلق مصري شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا

#

4 أنواع من الخفافيش الأفريقية تساعد في الكشف عن المتسبب في "كورونا"

#

كورونا يحصد أرواح 616 بريطانيا خلال يوم واحد

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء،  بعد انخفاض شهدته العاصمة المقدسة لأيام متتالية.

وأعلنت السلطات تسجيل 300 إصابة جديدة بالفيروس و6 حالات وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم 15895 حالة، منها 3587 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و230 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد حالات التعافي من "كوفيد 19" في مكة المكرمة بعد أن سجلت 251 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 12078 حالة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و24 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 89011، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 549 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل مجموع المتعافين من المرض إلى 65790 شخصا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا في مكة.. خبر حزين عن المدينة المقدسة
» أسعار الذهب في مصر تسجل قفزة كبيرة
» عودة فتح الأسواق في مدينة خليجية
» انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في أفغانستان
» توقعات بعدم حدوث وفيات بكورونا في بريطانيا بنهاية يونيو
» «عاليًا في السحاب».. وائل جمعة يعلق على قرارات الأهلي
» كورونا.. بلد خليجي يسجل عددًا ضخمًا من الإصابات
» حادث مأساوي: مقتل أربعة أصدقاء في تحطم طائرة
» رغم كورونا.. فكهاني يذبح زميله في سوق بنها
» أول رد من "تركي" على إلغاء رئاسته من الأهلي
» موقف محرج لوزيرة إماراتية خلال مؤتمر على الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:30 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية