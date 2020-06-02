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انتحاري يفجر نفسه داخل مسجد في أفغانستان

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أفغانستان

انتحاري

كابول

قالت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، إن دوي انفجار ضخم سمع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت الوكالة أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد بالحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية.

وكان صحفيون من "رويترز" وعناصر من شرطة كابل قد أفادوا بأن دوي انفجار سمع في منطقة وزير أكبر خان، التي تضم العديد من السفارات ومكاتب التمثيل الأجنبية، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات.

ويوم السبت 30 مايو، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار قنبلة أودى بحياة صحفي وفني في حافلة صغيرة تقل موظفين في محطة تلفزيونية محلية في العاصمة الأفغانية كابل، كما أصيب 7 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي وقع خلال ساعة الذروة المسائية.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الهجوم

وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إن "حركة طالبان" وجماعات مسلحة متشددة أخرى تستهدف بشكل متكرر الصحفيين في أفغانستان وإن الهجمات قتلت 15 صحفيا في 2018 في أكثر السنوات دموية لوسائل الإعلام في البلاد.


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