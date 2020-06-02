» «عاليًا في السحاب».. وائل جمعة يعلق على قرارات الأهلي

علق وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقًا، على قرارات النادي الأهلي المتخذة خلال اجتماع عقده مجلس الإدارة اليوم الثلاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال مدامع مصر والأهلي، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدويانت الصغيرة "تويتر": «ويبقي اسمك يا اهلي عالي فوق السحاب».

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي، قرر إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

كما تقرر مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

ومن ناحته، علق المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت محمود الخطيب رئيس النادي بإلغاء رئاسته الفخرية من النادي.

وقال آل شيخ، عبر موقع صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «أخيراً الاستقالة أتقبلت ... والكورة الان في ملعب معالي وزير الرياضة ل أرجاع كل شيء ويانحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك ... ياليت كانو كاتبين كل حاجه بالاسماء».