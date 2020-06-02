سبب وفاة الفنان علي عبدالرحيم بشكل مفاجئ

02 يونيو 2020 - 05:46 م

توفى اليوم الفنان علي عبد الرحيم المشهور بشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي"، عن عمر ناهز الـ59 عامًا، وذلك بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أودى بحياته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

ونعاه عدد كبير من نجوم الفن، الذين صدموا بوفاته بشكل مفاجئ، داعين له بالرحمة والمغفرة، مشيدين بأعماله الفنية واعتباره واحدًا من الجيل الذهبي في تاريخ الفن.

واشتهر الفنان علي عبد الرحيم بشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا في مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011.