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موقف محرج لوزيرة إماراتية خلال مؤتمر على الهواء

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وزيرة التعاون الإماراتية
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موقف محرج

وزيرة التعاون الدولى

ريم الهاشمي

تعرضت وزيرة التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، إلى موقف محرج أثناء إلقاء خطاب بلادها في مؤتمر المانحين لليمن، حيث ظهر طفلها معها في البث المباشر، ما أضفى جوا من البهجة على المشاركين في الندوة الافتراضية.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة الطريفة لابن الوزيرة الإماراتية، التي اكتفت بابتسامة والتلويح بيدها وطلب المسامحة من المشاركين في المؤتمر، الذي تنظمه السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.


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