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رغم كورونا..فنانة شهيرة تثير الجدل بملابسها على البحر

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سلافة معمار
سلافة معمار
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محمد فضل

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البحر

ملابس بحر

سلافة معمار

على الرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الممثلة السورية الشهيرة ?كندا حنا? وزميلتها الممثلة السورية ?سلافة معمار، قررتا قضاء وقت ممتع على البحر بالملابس الصيفية.

ونشرت الفنانة سلافة معمار، صورًا لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرتا بإطلالة صيفية وهما تضعان على وجههما وردة حمراء، وحاولتا إلتقاط عدد من الصور العفوية بالقرب من شاطئ البحر.

يذكر أن "معمار" كانت أطلت خلال الموسم الرمضاني الفائت من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، فيما غابت حنا عن المنافسة.

وأثارت صور الفنانتين جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض عدم ارتدائهما الكمامة والأخذ في الاعتبار بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

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