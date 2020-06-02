علاء مبارك: "طالب أبي بالرحيل وهذا ما حدث.. اللهم لا شماتة"

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أمريكا

رحيل

علاء مبارك

شماتة

في أول تعليق له على الاحتجاجات العارمة وعمليات النهب والعنف التي تضرب أمريكا، نتيجة قتل الشرطة الأمريكية لمواطن من أصول أفريقية، قال علاء مبارك ، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تعليقًا على ما يحدث "اللهم لا شماتة".

وعلق علاء مبارك على فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول عبر حسابه على موقع "تويتر" :"سبحان الله قالوا من السجن الى القبر فقدر  الله وما شاء فعل،قالوا سحب النياشين قدر الله وما شاء فعل،جنازة وعزاء ضخم قبل انتشار كورونا والغلق بايام قليلة قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف علاء مبارك :" أوباما اترك now مظاهرات وحرائق وقتل واطفاء انوار البيت الابيض قدر الله وما شاء فعل،سبحان الله ولا شماته".

وكانت الاحتجاجات الواسعة قد بدأت في الولايات المتحدة يوم 25 مايو في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، حيث توفي الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب اعتقال خشن وعنيف من قبل الشرطة.

واعتُبرت الجريمة "عنصرية" وهو ما جعل التظاهرات تنطلق في معظم المدن والتي صاحبتها أعمال عنف ونهب وسرقة، وصلت إلى حد التظاهر أمام البيت الأبيض وسط إجراءات أمنية مشددة.


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