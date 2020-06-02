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الملاكم العالمي مايويذر يعرض تحمل جنازة فلويد

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موني مايويذر
موني مايويذر
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الملاكم

فلويد

موني مايويذر

تحمل جنازة

في خطوات تضامنية مع عائلة الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي توفي على يد شرطي أمريكي، عرض الملاكم الأمريكي الشهير فلويد موني مايويذر على أسرة فلويد، تحمل تكاليف الجنازة.

وتقدمت شركة مايوذر برودكشنز المنوطة بالترويج للملاكم الشهير وبطل العالم السابق بالعرض من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد وافقت أسرة فلويد على عرض مايويذر، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يأتي هذا عقب إعلان العديد من الرياضيين حول العالم عن مساندتهم لفلويد من خلال كتابات على قمصانهم أو بالجلوس على ركبتهم في إشارة إلى الطريقة التي قتل بها، أو بكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي ولاعبي نادي بروسيا دورتموند الألماني، وأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردون وغيرهم قد أعلنوا أيضا التضامن مع فلويد.


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