» الموت يفجع الفنان حاتم العراقي

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حاتم العراقي
حاتم العراقي
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وكالات- الدويني فولي

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وفاة

حاتم العراقي

والدة


أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن وفاة والدة الفنان حاتم العراقي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وكتبت روتانا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بخالص التعازي والمواساة للفنان حاتم العراقي وأسرته الكريمة بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته". 

وأضافت الشركة السعودية: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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