» بعد تفجيرها.. إزالة 16 عقارا في الطالبية وكرداسة والوراق

02 يونيو 2020 - 01:43 م

أعلنت محافظة الجيزة عن قيامها بإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع علي أراضي أملاك الدولة والتعديات علي الأراضي الزراعية.

وأشارت المحافظة على صفحتها علي "فيس بوك" أنه تمت إزالة 16 عقارا مخالفا بأحياء الطالبية والهرم والوراق وأبو النمرس وكرداسة خلال حملات استمرت 12 ساعة، وتم اصطحاب أصحاب العقارات المخالفة من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المحافظ إنه تمت إزالة 5 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تتراوح ارتفاعاتها ما بين 4 إلى 12 دورا على مساحة 1500 متر بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية وإزالة 3 حالات بناء مخالف ارتفاعهم ما بين 3 إلى 5 أدوار بمنطقة المجزر الآلي بحي الهرم، وإزالة 4 عقارات بارتفاعات تصل إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو الخضر بمركز أبو النمرس وإزالة 9 أدوار بحي الوراق و 3عقارات بمدينة كرداسة.