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كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية

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كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية
كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية
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إنهاء الخلاف

الجسمي

مها محمد

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن نهاية خلافاته مع الفنانة الكويتية مها محمد.

وأضاف الجسمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر: تواصلت مع الفنانة الكويتية مها محمد للاطمئنان على صحة ابنها فيصل الذي أصيب بفيروس كورونا، ولله الحمد حالته في تقدم وأسأل الله أن يتم الشفاء العاجل له ولمرضى المسلمين.

وتابع الجسمي: كما أننا أتممنا التنازلات الخاصة بالشكاوى المقدمة بيننا وعفا الله عمّا سلف، فالصلح خير لمن يستحق التصالح معه.

من جانبها أعربت الفنانة مها محمد عن ندمها على الوقوف بجانب الفنانة المغربية مريم حسين التي تعاطفت معها في أزمة الحكم عليها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات والتي كان قد تسبب فيها صالح الجسمي.


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