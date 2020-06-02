» إصابة 4 شرطيين بإطلاق نار في أمريكا

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وكالات- الدويني فولي

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دونالد ترامب

الشرطة الأمريكية

جورج فلويد

مظاهرات أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، إصابة رجل شرطة أمريكى بالرصاص فى لاس فيجاس، مضيفة أنها تعاملت مع حادث آخر لإطلاق النار.
وأضافت الشرطة أن أحد عناصرها تعرض لإطلاق نار في شارع لاس فيجاس ستريب، في حين شارك رجل شرطة آخر في إطلاق نار بوسط المدينة، في لاس فيجاس بوليفارد، وفقا لما نقلته "العربية نت".

وأشارت الشرطة إلى أن 4 رجال شرطة أصيبوا بطلقات نارية بعد احتجاجات في سانت لويس، التي بدأت سلمية أمس الإثنين ثم تحولت للعنف خلال المساء.

وحطم المتظاهرون نوافذ وسرقوا مقتنيات من شركات، وأشعلوا حرائق في وسط المدينة، فى موجة غضب انطلقت شرارتها الأسبوع الماضى عقب مقتل مواطن أمريكى من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وأوضحت الشرطة فى تغريدة لها على تويتر، صباح اليوم، أن رجال الشرطة نقلوا إلى مستشفى بعد إصابتهم بجروح لا يعتقد أنها مهددة للحياة.


جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في خطاب مساء أمس الإثنين، نشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفا ما شهدته العاصمة الفيدرالية من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه "وصمة عار".





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