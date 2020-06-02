  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

تفاصيل مثيرة.. أول مسلم يترأس التحقيقات في مقتل فلويد

رجاء الجداوي

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل " شهيد الشهامة"

15 عاما.. تأييد سجن المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

صورة من الحفل

حفل غنائي بمستشفى العزل بالشرقية.. شاهد التفاصيل

إيهاب الحنفي

مسئول عن مثلث ماسبيرو: "كله هيتراضى"

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ماني يسجل في تدريبات ليفربول علي أنفيلد

الجولاني يكشف هويته

اسمه الحقيقي ومسقط رأسه.. أخيرا "الجولاني" يكشف هويته

ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

بسبب فلويد .. ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

الحج

أكبر دولة إسلامية تعلن إلغاء الحج هذا العام

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

السعيد والعناني يشهدان توقيع عقد تطوير "باب العزب"

الصفحة الأخيرة

وزيرة التخطيط ووزير السياحة
وزيرة التخطيط ووزير السياحة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

#

لأول مرة .. كواليس توقيع عبدالله السعيد للزمالك

#

حسن شحاتة: كيف تقارنون هذا اللاعب بأبوتريكة؟ ..الماجيكو أفضل في كل شيء

#

مهندس صفقة عبدالله السعيد: أحمد فتحي كاد يوقع للزمالك بكل بساطة

السياحة

الاثار

التخطيط

باب العزب

وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار وصندوق مصر السيادي .

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية وخلق قيمة مضافة جديدة فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، حسبما جاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة السياحة.

وتابعت السعيد أنه من المهم أن يساهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة،  ومشيرة إلي أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية حيث نعمل علي تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبرى والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها. 

وأكد العناني نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية المصرية بتنوعها وإعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري وإضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الأثرية والثقافية.

جدير بالذكر أن  العقد وقع عليه كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والأستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي والأستاذ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طقس ممطر .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
» الموت يفجع الفنان حاتم العراقي
» الملاكم العالمي مايويذر يعرض تحمل جنازة فلويد
» بعد تفجيرها.. إزالة 16 عقارا في الطالبية وكرداسة والوراق
» وفاة والد مدرب أحمال النادي الأهلي السابق إثر إصابته بكورونا
» انتقادات واسعة.. فنانة بحرينية تستعرض بكمامة من الكريستال
» إصابة 4 شرطيين بإطلاق نار في أمريكا
» العمر لحظة.. نجاة طفل سقط على سيخ حديدي طوله متر
» فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد
» كورونا ينهي الخلاف بين الجسمي وفنانة كويتية
» صلاة الجنازة على 109 أشخاص بمساجد الرياض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية