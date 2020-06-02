» فيفا يطالب بعدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع قضية جورج فلويد

02 يونيو 2020 - 12:45 م

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحادات الوطنية، بعدم معاقبة اللاعبين المتضامين مع قضية جورج فلويد، ومعاملتهم بروح القانون.







وشهدت الأيام الماضية، تضامن العديد من اللاعبين في الدوري الألماني، بجانب فريق ليفربول الإنجليزي، مع قضية جورج فلويد صاحب البشرة السمراء الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية، واندلعت بسببه مظاهرات عارمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتله.





وتنص لوائح فيفا على معاقبة أي لاعب يستخدم شعارات سياسية في الملاعب، أو يظهر رأيه تجاه أي قضية سياسية، على أرض الملعب.





وقال فيفا في بيان للاتحادات الوطنية نقلته شبكة "rte" الإيرلندية: "نتفهم مدى حرص الاتحادات الوطنية على تطبيق القانون على احتفالات اللاعبين المتضامنة مع مقتل جورج فلوريد، لكن يجب تطبيق الفترة السليمة، وعدم معاقبة هولاء اللاعبين الذين أظهروا تعاطفا كبيرا ضد حادث عنصري".





وأضاف "بيان فيفا": "لقد بذل فيفا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، للمساهمة في القضاء على العنصرية، كما دعم حملات عديدة لمحاربة هذه السلوكيات الخاطئة".







