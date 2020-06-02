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أديب: السنة الجاية نص البشرية هيموت

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
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كورونا

اديب



حذر الإعلامي عمرو أديب، من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل، وسيتسبب في وفاة نصف البشرية، قائلا: "السنة الجاية نص البشرية هيموت". 

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك شخصا أصدر كتابا منذ عدة أيام، يحذر فيه من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل، معلقا: "بيقول الوباء هياخد نصف البشرية".

 تابع:"بيقول الوباء اللي جاي السنة الجاية بتاع الفراخ.. إحنا جربنا بتاع الفراخ قبل كده، نفس الوبا و لا غيره طيب حد يرد علينا".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

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