» حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى بنك بـ"المبتديان"

02 يونيو 2020 - 12:05 م

أقدم الشاب على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من الدور التاسع من أعلي بنك بشارع المبتديان المتفرع من شارع قصر العيني بمحافظة القاهرة.

وشهد الشارع تجمهر الأهالي أسفل البنك في محاولة لإثنائه عن محاولة الانتحار، وتوافدت قوات الأمن والدفاع المدني أسفل المبني وتمكنوا من إثنائه عن الانتحار.

وأعلنت مصادر بالبنك أن الشاب يعمل بإدارة التحصيل وأن سبب محاولة انتحاره هي إصدار قرار بنقله تعسفيا وطالب الإدارة بتغيير القرار أو التراجع عنه لكنها لم تستجب له .