بمشاركة صلاح.. ماني يسجل في تدريبات ليفربول علي أنفيلد

نظم المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب مباريات تحضيرية بين لاعبي فريقه على ملعب أنفيلد الخاص بالمباريات عوضًا عن ملعب التدريبات استعدادًا لعودة الدوري الإنجليزي في 17 يونيو القادم مع السماح بالتدريبات الجماعية والتلاحم.

وشارك اللاعبون في المباراة بزي المباريات كاملًا عوضًا عن قمصان التدريب، إذ خاضوا عدد من المباريات التحضيرية 11 ضد 11، شارك فيها جميع نجوم الفريق، عدا جورجينيو فينالدوم الذي يعاني من إصابة طفيفة، إذ ظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها ليفربول وهو يلعب مع الفريق الذي ارتدى الزي الاحتياطي في مواجهة زميله فيرجيل فان دايك الذي لعب مع الفريق الذي شارك بالزي الأساسي.