» غير فلويد.. حدث جلل بالولايات المتحدة

02 يونيو 2020 - 11:48 ص

في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة، مزيدا من الاحتجاجات الغاضبة بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، حذر العلماء من مخاطر وأضرار بالغة بسبب خروج حشرات من مخابئها.

يأتي هذا بعدما أطلقت مجموعة علماء أمريكيون تحذيرا من ظهور حشرات اختبأت حوالي 17 عاما تحت الأرض، من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة على الأراضي الزراعية.

وكانت جامعة فرجينيا التقنية الأمريكية، قد حذرت في بيان لها، من أن سكان بعض مناطق أمريكا سيشهدون ظاهرة غريبة جدا وفريدة تتمثل بظهور أعداد هائلة من حشرات "الزيز" التي كانت مختبئة تحت الأرض.

وبحسب البيان الذي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن الخبراء يرون أن هذه الظاهرة ستنتشر في جنوب غرب فرجينيا وأجزاء من نورث كارولينا ووست فرجينيا وبعض مناطق العالم.

وأضافت أن عدد الحشرات التي ستظهر من هذا النوع يقدر بحوالي 1.5 مليون لكل فدان، منوهة أن حشرات الزيز لا تشكل أي ضرر مباشر بالنسبة للإنسان، لكنها تصدر ضوضاء عالية غريبة.

من جانبه قال عالم الحشرات في قسم علم الحشرات بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، إريك داي، إن المجتمعات والمزارع قد تواجه مشكلة كبيرة بظهور أعداد كبيرة من الزيز وما سيرافق ذلك من ضوضاء.

وأضاف: آمل ألا تشكل مصدر إزعاج لأحد خصوصا أنه حدث نادر ومدهش.

وتعتبر حشرات الزيز هي من فصيلة الزيزات، ولها أجنحة كبيرة، وتصدر صريرا عاليا.

كما تظهر إما بشكل سنوي أو دوري، ولا يزال العلماء يحاولون كشف سر ظهورها بشكل دوري كل 13 أو 17 عاما.