» الإعلان عن موعد ومكان دفن "فلويد" الذي هز عرش "ترامب"

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جورج فلويد
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متابعات- أمينة عبد العال

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ترامب

فلويد

جورج فلويد

أعلنت أسرة جورج فلويد، ضحية العنصرية عن أنه تم تحديد ميعاد دفنه الثلاثاء المقبل لافتة إلي أنه سيتم دفنه في هيوستن. 

وأضاف محامي العائلة في تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية أن عائلة الراحل ستقيم مراسم تأبين له في مناطق أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت إلي أن أول حفل تأبين له سيقام عصر الخميس في مينابوليس بولاية مينيسوتا ثم يوم السبت سيقام حفل ثان في نورث كارولينا مسقط رأسه.

جدير بالذكر أن جورج فلويد قتل منذ عدة أيام علي يد شرطي عنصري بالضغط علي رقبته بركبته ولم يستجب لاستغاثته "لا أستطيع التنفس" ، مما أثار ضجة في الولايات المتحدة ضد العنصرية وخرجت المظاهرات وثارت حالة من الفوضي ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض حظر التجول علي العديد من الولايات.  


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