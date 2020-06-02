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إصابة خمسة من لاعبي برشلونة بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

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فيروس كورونا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 7 أشخاص في نادي برشلونة الإسباني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد الاختبارات الأولية التي خضع لها الفريق استعداداً لاستئناف التدريبات
وحسب إذاعة RAC1″، فإن هناك 5 لاعبين من صفوف برشلونة واثنين من أعضاء الطاقم الفني للفريق، جاءت عينات فحوصاتهم للفيروس إيجابية، خلال التحليلات الأولى التي أجراها الفريق.

وأضافت الإذاعة الإسبانية أن اللاعبين الخمسة خضعوا لاختبارات الدم قبل العودة للتدريبات، وثبتت إصابتهم بالفيروس على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وأتمت الإذاعة الإسبانية، أن معلومات إصابة اللاعبين وعضوا الطاقم الفني لم يتم تداولها، واقتصر معرفتها على النادي الكتالوني ومسؤولي الليجا فقط.

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