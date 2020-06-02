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"الجنايني" يكشف مصير الدوري وكأس مصر

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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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متابعات- الدويني فولي

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الكأس

عمرو الجنايني

كشف عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مشيرًا إلى أنه لم يتم حسم مصير البطولة حتى الآن.
وأكد عمرو الجنايني، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: ”حتى الآن لم يتم حسم مصير مسابقة الدوري الممتاز من عدمه في الوقت الحالي”، مؤكدًا: “القرار النهائي سيكون قرار دولة، ونحن ننتظره وسنلتزم به”.


وقال الجنايني: “لدينا تصور حال عودة الدوري سنطبقة حال موافقة الدولة على عودته، وهناك تصور آخر في حال إلغاء الدوري”، مضيفًا:”استكمال الدوري يعني نجاح اللجنة الخماسية، وما يتردد عن رغبتنا في إلغاء الموسم لا أساس له من الصحة”.

وتابع رئيس اتحاد الكرة: “السيناريو الذي وضعناه لعودة الدوري هو إقامة مباراتين لنفس الفريق في الأسبوع ومن الصعب ضغط المباريات أكثر من ذلك”.


وواصل: “في حال إلغاء الدوري سيلغى بجميع بأقسامه، ولكن مسابقة كأس مصر لن يتم إلغاءها، لأنه يتبقى بها 9 مباريات فقط ومن السهل إقامتهم”.


واستمر: “إذا تم إلغاء الدوري، سيكون من الصعب جدًا تحديد بطل وهبوط وصعود، خاصة انه تم الغاء الدوري من قبل لظروف قهرية ولم يتم فيها تحديد أي من تلك الأمور”، موضحًا: “سيكون أيضًا من الصعب تحديد بطل فقط، ولكن كل الأمور مازالت محل دراسة”.


وأتم عمرو الجنايني حديثه قائلاً: “بند 8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة قيد مناقشة بين اللجنة الخماسية والفيفا”، مضيفًا:ؤ” طبقًا للقانون المصري مدة مجلس اتحاد الكرة القادم سنة واحدة فقط، حتى ولو أرسل الفيفا طلبا بأن يكون 4 سنوات”.

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