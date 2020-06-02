أكبر دولة إسلامية تعلن إلغاء الحج هذا العام

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متابعات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

أعلن فخرول الرازي  وزير الشون الدينية الإندونيسي، اليوم، الثلاثاء، أن إندونيسيا ألغت الحج هذا العام لأشخاص، في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال الوزير : في كل عام يذهب مئات الآلاف من الإندونيسيين إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقع أقدس المواقع الإسلامية - مكة والمدينة- وبالنسبة للعديد من الإندونيسيين يعتبر الحج الديني حدثًا لمرة واحدة في العمر، حيث يبلغ متوسط وقت الانتظار 20 عامًا بسبب نظام الحصص، وفقًا لأمانة مجلس الوزراء في جاكرتا.


وقالت السلطات السعودية بالفعل إن الحج والعمرة -التي تجذب ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم- ستظل معلقة حتى إشعار آخر.


وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي فخرول الرازي إن قرار إلغاء الحج هذا العام اتخذ بسبب المخاوف من فيروس كورونا وقيود السفر المستمرة.


وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الشئون الدينية، بلغ نصيب الحجاج الإندونيسيين هذا العام 221 ألفًا، مع تسجيل أكثر من 90 بالمئة منهم بالفعل.


وقالت ديوي، موظفة في شركة اتصالات في جاكرتا ومسجلة لأداء فريضة الحج هذا العام، لرويترز، إنها  انتظرت ست سنوات، و"إذا كان هذا هو القرار فسأقبله" مضيفة "بعد كل شيء أعتقد أن كل شيء يحدث بإذن الله".

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