اعتقال خال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

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وكالات- الدويني فولي

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عمر البشير

خال

      
اعتقلت السلطات السودانية، مساء أمس الاثنين، رئيس ”منبر السلام العادل الإسلامي“، الصحفي الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وأودعت حراسة قسم الخرطوم الشمالي الطيب مصطفى رهن التحقيق في بلاغات موجهة ضده، دون توضيح التهم التي ألقي القبض عليه بسببها.

وينشط الطيب في الإعلام والمجتمع المدني في إطار الإسلام السياسي، وتشير أوساط سودانية إلى أن شبهات فساد تلاحقه منذ عهد البشير.

وكان الطيب مصطفى قد انتقد في مقال صحفي لجنة إزالة التمكين واتهم عضوها صلاح مناع بالفساد، واصفا إياه بـ“الرويبضة“.

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