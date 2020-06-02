تامر أمين: ربع مليون مصاب بكورونا.. الكل ملطوط

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كورونا


حذر الإعلامي تامر أمين، من انتشار فيروس كورونا بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، قائلا :"ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا بناءً على تقديره الشخصي.. الرقم اللي بتقوله وزارة الصحة اضربه في 10 أضعاف، لأن ما تعلنه الوزارة هو ما تم اكتشافه فقط".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، بأن الفيروس انتشر بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، مفيش منشأة مفيهاش الفيروس، الكل ملطوط، لا تأمن لأي شخص، وأوعى تطمن لأي شخص".

وتابع: "كل واحد ماشي في الشارع عبارة عن قنبلة موقوتة لكورونا، الفيروس انتشر بصورة لا يعلمها إلا الله".

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