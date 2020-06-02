المغامسي في رسالة للملك سلمان: ذلك الفوز العظيم

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قيادة رشيدة

ثمّن الداعية الإسلامي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة، الدور الذي يقوم به الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المملكة.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : "أكرم الله من يسكنُ السعودية اليوم بالسلامة والعافية وقيادة رشيدة، وبلد مؤمن آمن، وشهدنا إعادة فتح بيوت الله للمصلين، فنسأل الله تعالى أَنْ يجعلنا مع نبيه يوم تُفتّحُ أبواب الجَنَّة..  ذلك الفوز العظيم".

وشهدت السعودية  أمس أول الأحد يوما تاريخيا بالمملكة، حيث تم فتح المسجد النبوي بعد غلق دام أكثر من شهرين.

وجاء ذلك بعد القرارات التي اتخذها الملك سلمان بعودة افتتاح المسجد النبوي الشريف، بعد غلق دام أكثر من شهرين.

ولم يقتصر يوم الأحد الماضي على افتتاح المسجد النبوي فقط، بل عاد الأذان يصدح بمساجد المملكة بدون "صلوا في بيوتكم"، مقتصرا على "حي على الفلاح"، وذلك بعد ، بعد انقطاع دام 70 يوما.

وجاءت العودة ممزوجة بالفرح مع اتخاذ الحذر، والحرص على اتباع الإجراءات من قبل المصلين، من حيث التباعد والتعقيم ولبس القفازات والكمامات، وجميع الإجراءات الاحترازية.

كما غادرت عبارة "صلوا في بيوتكم" بعد أن رفعها المؤذنون طوال 70 يوما في أكثر من 90 ألف جامع ومسجد بجميع مدن المملكة بسبب وباء كورونا.


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