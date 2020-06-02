تفوق الخيال.. بعد 80 عاما خطاب جندي يصل لعائلته

02 يونيو 2020 - 09:36 ص

في واقعة تفوق الخيال تلقت أسرة بريطانية خطابا من أحد أبنائها الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وتوفي بها، حيث وصل الخطاب بعد 802 عاما.

وكانت أسرة الجندي هاري كول قد تلقت مفاجأة عندما وصلها منه خطابا كتبه عام 1940م، حين كان البريطانيون يحاربون في فرنسا.

وبحسب موقع الـ "بي بي سي"، فإنه في عام 1940م، كتب الجندي هاري كول خطابا لأمه من الجبهة ولكن خطابه لم يصلها، حيث قتل هاري بعد ثلاثة أيام من كتابة الخطاب.

موظفو الأرشيف بذلوا جهود كبيرة، حتى وصل الخطاب أخيرا إلى أسرته.

وأضاف كليمي كول، شقيق الجندي الراحل: "لا أكاد أصدق أن يحدث شيء كهذا بعد مرور 80 عاما، كانت أمي تجيد كتابة الخطابات، وتبادر إلى ذهني تبادلها الخطابات مع أخي".

يذكر أنه مع انسحاب القوات البريطانية إلى بلدة "دنكيرك" الفرنسية، كتب الجنود خطابات إلى ذويهم، وقد عثر على الخطاب المفقود، وانتهى به المطاف في بلدة سافوك بإنجلترا.

وقامت الموظفة هايدي هيوز، بقراءة الخطاب، حيثعرفت منه أن الجندي "هاري" من نفس القرية التي ولدت وعاشت فيها أيام صباها.

تقول هايدي: "أردت البكاء لما كان بالخطاب من مشاعر، وما جاء به من كلمات جعلني أفكر، يا إلهي إنه شخص من قريتي، أراد أن يطلع أمه وأسرته على حاله، كان الأمر مؤثرا ومثيرا".

وجاء في خطاب الجندي الخيالي وهو يتمنى نهاية الحرب: "لندع هذا الأمر ينتهي حتى نعود مرة أخرى للراحة والسلام والهدوء"، ليعلق شقيقه بعبارة مبكية : "كان هاري مثلنا يحدوه الأمل في الحياة".