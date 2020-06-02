» هذا ما قالته رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مقتل "فلويد"

02 يونيو 2020 - 09:31 ص

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنها شعرت بالذعر لوفاة الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بهذه الطريقة معلنة أنها ترحب بالاحتجاجات السلمية في بلدها للتضامن معه، لكنها تشعر بالأسف لعدم التزام المتظاهرين بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضافت في تصريحات إعلامية أنها تساند كل من يشعر بالذعر بسبب ما رأوه، مؤكدة أنه يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد شارك الآلاف من النيوزيلنديين في مسيرات سلمية أمس تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أنحاء مختلفة في العالم.

جدير بالذكر أن موقف أرديرن من أسوأ حادثة إطلاق نار في نيوزيلندا والذي راح ضحيته 51 مسلما 15 مارس 2019 عندما أطلق مسلح عنصري النار علي مسجدين في كرايستشيرش.