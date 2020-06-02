  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي في رسالة للملك سلمان : ذلك الفوز العظيم

بعد 80 عاما خطاب جندي يصل لعائلته

تفوق الخيال.. بعد 80 عاما خطاب جندي يصل لعائلته

أديب

أديب: "لو جالي كورونا هتعالجوني حتى لو كنت ملياردير"

الدكتور أحمد الأنصاري

إعفاء 3 مسئولين من مناصبهم بسبب خطأ إملائي

الدولار

قفزة للدولار في التعاملات الصباحية مسجلا هذا الرقم

أمير قطر

ناشط إماراتي يفجر مفاجأة عن أمير قطر: يحمل جنسية أخرى

سي بي سي

مذيعة CBC: أنا جالي كورونا وياريت كل اللي خالطني يروح يحلل

كريم سعيد

إصابة إعلامي مصري شهير بـ كورونا .. وكريم سعيد يطلب الدعاء له

مرتضى منصور

مرتضى يحرج عضو مجلس إدارة الأهلي: أنت و زمايلك مكسور عينكم

حظر التجوال

الحكومة تحسم موعد رفع الحظر وعودة فتح المساجد والأندية

هذا ما قالته رئيسة وزراء نيوزيلاندا عن مقتل "فلويد"

عرب وعالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تعلق على قرار فتح المحلات..هذا ما قالته

#

هذا ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي

#

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

الولايات المتحدة

نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا

جاسيندا أرديرن

أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا ،جاسيندا أرديرن، أنها شعرت بالذعر لوفاة الأمريكي من أصل أفريقي ، جورج فلويد ، بهذه الطريقة معلنة أنها ترحب بالاحتجاجات السلمية في بلدها للتضامن معه، لكنها تشعر بالأسف لعدم التزام المتظاهرين بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضافت في تصريحات إعلامية أنها تساند كل من يشعر بالذعر بسبب ما رأوه، مؤكدة أنه يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد شارك آلاف من النيوزيلنديين في مسيرات سلمية أمس تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أنحاء مختلفة في العالم.

جدير بالذكر أن موقف أرديرن من أسوء حادثة إطلاق نار في نيوزيلاندا والذي راح ضحيته 51 مسلم 15 مارس 2019 عندما أطلق مسلح عنصري علي مسجدين في كرايستشيرش ، لاقي إحسان من العالم أجمع لتؤكد أنها وشعبها ضد العنصرية والكراهية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قالته رئيسة وزراء نيوزيلاندا عن مقتل "فلويد"
» إصابة فنانة شابة بـ "ورم" .. وهكذا تصرفت بعد معرفتها بالخبر
» قطر تدفع 70 مليارا لهذه الدولة .. وشقيق أميرها يحتفل
» فنانة كويتية شهيرة تقع في موقف محرج مع ممثل عالمي
» خالد الجندي يشتم شخصين نقلا فتواه المثيرة للجدل: الاتنين حمير
» أمير سعودي يحرج مذيع الجزيرة المصري: وجودك لن يطول في القناة
» قلق في منزل أحمد السقا بعد إصابة مذيعة CBC بفيروس كورونا
» ترامب يعلن حظر التجوال في أمريكا ويعلن نشر آلاف الجنود
» مدير حميات دمنهور يكشف كواليس إصابته بكورونا
» فيروس كورونا قد يستمر حتى نوفمبر المقبل
» وزير التعليم العالي: مصاب كورونا ينقل العدوى لـ 4 أشخاص.

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية