  • الثلاثاء 02 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

" فلويد" هدية ترامب لبايدن في انتخابات نوفمبر

الطيب مصطفي

اعتقال خال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

تامر أمين

تامر أمين: ربع مليون مصاب بكورونا.. الكل ملطوط

ما لا تعرفه عن المخبأ السري للبيت الأبيض

يكفي لتحمل قنبلة نووية.. ما لا تعرفه عن المخبأ السري للبيت الأبيض

المغامسي

المغامسي في رسالة للملك سلمان: ذلك الفوز العظيم

بعد 80 عاما خطاب جندي يصل لعائلته

تفوق الخيال.. بعد 80 عاما خطاب جندي يصل لعائلته

أديب

أديب: "لو جالي كورونا هتعالجوني حتى لو كنت ملياردير"

الدكتور أحمد الأنصاري

إعفاء 3 مسئولين من مناصبهم بسبب خطأ إملائي

الدولار

قفزة للدولار في التعاملات الصباحية مسجلا هذا الرقم

أمير قطر

ناشط إماراتي يفجر مفاجأة عن أمير قطر: يحمل جنسية أخرى

أعاد مليونا وحصل على مكافأة 500 جنيه.. قصة يرويها سائق

الصفحة الأخيرة

سائق
سائق
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الوزراء يوضح حقيقة طلبات قبول منحة الـ500 جنيه

#

500 مليون جنيه خسارة للبورصة في ختام جلسة اليوم

#

الحكومة تكشف موقف المتخلفين عن استلام منحة 500 جنيه

#

سعفان:متوفون وملاك أراضي تقدموا لمنحة الـ 500 جنيه

الإبراشي

سائق

الأولى

كورونا


استنكر محمد علي، سائق "الأتوبيس"، الذي عثر على مليون جنيه وأعادها لصاحبها، هجوم البعض علي ما قام به، موضحًا أنه لا يجيد التعامل مع الإنترنت ولكن أبناءه هم من ردوا على من أساء له.

 وأضاف سائق "الأتوبيس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،قائلا: "كل اللي يقابلني يقلي حقك 10 %.. وأنا خدت 500 جنيه فقط" .

وتابع: "كل التليفزيونات والصحف كلمتني، وأنا مضايق من حاجة واحدة أن محافظ بنى سويف مكلمنيش لحد الآن". و أنهي حديثه قائلا: "الحمد الله أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر، وأنا مش بتاع نت أوي وولادي هما اللي بيردوا عني ومضايقين من الموضوع ده".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. علقة ساخنة من خادمة لكفيلها وزوجته
» بعد 11 عاما.. مصابة ترزق بفتاة سمتها "كورونا"
» شفاء أصغر طفلة مصابة بكورونا فى البحر الأحمر
» رعب بمدينة عربية.. الثعابين تحتل الشوارع
» أعاد مليونا وحصل على مكافأة 500 جنيه.. قصة يرويها سائق
» هذا ما قالته رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مقتل "فلويد"
» إصابة فنانة شابة بـ "ورم" .. وهكذا تصرفت بعد معرفتها بالخبر
» قطر تدفع 70 مليارا لهذه الدولة .. وشقيق أميرها يحتفل
» فنانة كويتية شهيرة تقع في موقف محرج مع ممثل عالمي
» خالد الجندي يشتم شخصين نقلا فتواه المثيرة للجدل: الاتنين حمير
» أمير سعودي يحرج مذيع الجزيرة المصري: وجودك لن يطول في القناة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية