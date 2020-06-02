» أعاد مليونا وحصل على مكافأة 500 جنيه.. قصة يرويها سائق

02 يونيو 2020 - 09:07 ص



استنكر محمد علي، سائق "الأتوبيس"، الذي عثر على مليون جنيه وأعادها لصاحبها، هجوم البعض علي ما قام به، موضحًا أنه لا يجيد التعامل مع الإنترنت ولكن أبناءه هم من ردوا على من أساء له.



وأضاف سائق "الأتوبيس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،قائلا: "كل اللي يقابلني يقلي حقك 10 %.. وأنا خدت 500 جنيه فقط" .



وتابع: "كل التليفزيونات والصحف كلمتني، وأنا مضايق من حاجة واحدة أن محافظ بنى سويف مكلمنيش لحد الآن". و أنهي حديثه قائلا: "الحمد الله أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر، وأنا مش بتاع نت أوي وولادي هما اللي بيردوا عني ومضايقين من الموضوع ده".

