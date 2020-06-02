قفزة للدولار في التعاملات الصباحية مسجلا هذا الرقم

02 يونيو 2020 - 08:54 ص

يقدم موقع" المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 يونيو قفزة مفاجئة، عن معاملات أمس الصباحية حيث سجل اليوم 15.93 مرتفعا عن معاملات أمس الصباحية التي سجل فيها 15.78 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في بنك مصر 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.96 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه.