أديب: "لو جالي كورونا هتعالجوني حتى لو كنت ملياردير"

02 يونيو 2020 - 08:37 ص

ثمن الإعلامي عمرو أديب، إعلان وزارة الصحة والسكان أسعار علاج مصابي فيروس كورونا بالغرف الداخلية والعناية المركزة بالمستشفيات الخاصة، قائلا:" خطوة جيدة، سيساعد في توفير أماكن لغير القادرين".



وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" وجود مستشفى تعالج المرضى بمقابل مادي أمر يحدث في كل دول العالم، ومع ذلك الدولة ملتزمة بعلاج كافة المرضى حتى لو ملياردير". وتابع:" أنا مثلا لو جالي كورونا الدولة ملزمة تعالجني حتي لو أنا ملياردير".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

