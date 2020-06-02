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فنانة كويتية شهيرة تقع في موقف محرج مع ممثل عالمي

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أحمد عادل شعبان

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أمل العوضي

تعرضت فنانة كويتية شهيرة لموقف محرج على غرار ما حدث مع الممثل المصري محمد رمضان.

ونشرت الفنانة الكويتية أمل العوضي مقطعا فيديو لبطل مسلسل Ls casa de papel إنريكي أرسي يتغزل في فنها ويصفها بأنها أفضل ممثلة في الوطن العربي.

وتهكم متابعون على هذه الرسالة واتهموا أمل العوضي بدفع مبلغا ماليا للفنان المذكور ليشكر فيها.

و ردت أمل بأنها لم تدفع شيئا وأن إحدى صديقاتها تواصلت مع الفنان الشهير ليتكلم عنها كهدية لعيد ميلادها.

وكان الفنان المصري محمد رمضان تعرض قبل أيام لأزمة كبيرة .. حيث خرج أحد الفنانين المشاهير في مسلسل la casa de papel ليشيد به وسط اتهامات بدفع أموال له ليقول هذا الكلام عبر موقع مخصص لذلك.

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