إعفاء 3 مسئولين من مناصبهم بسبب خطأ إملائي

02 يونيو 2020 - 07:59 ص

رد أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على قرار إعفائه 3 مسؤولين من مناصبهم، بسبب خطأ إملائي في كتابة كلمة "الكمامات".



وروي الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين ، تفاصيل الواقعة ،قائلا :" إن رئيس وحدة قروية في مدينة يوسف الصديق كتب تعليمات بشأن ارتداء الكمامات، وكتبها خطأ " قمامات"، وهذه التعليمات مرت على أكثر من مسؤول دون أن تصحح، لذلك تم إعفاء 3 مسؤولين من مناصبهم مع الاستمرار في الأعمال الإدارية، وإحالتهم للتحقيق".



وأوضح،أن الاهتمام باللغة العربية في مصر ضعيف، معقبًا: "لدي حساسية ما في اللغة العربية بالخطابات الرسمية التي تخرج النص من سياقه".



وفى واقعة غريبة ارتكب رئيس وحدة محلية بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، خطأ إملائيا فى خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، تسبب في إقالتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث كتبا فى الخطاب يطالبان المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة".



وتداول الخطاب نشطاء التواصل الاجتماعي ولاقى الكثير من السخرية حول تدنى المستوى اللغوي لدى التنفيذيين.

