» أمير سعودي يحرج مذيع الجزيرة المصري: وجودك لن يطول في القناة

02 يونيو 2020 - 06:34 ص

حذر الأمير السعودي عبد الرحمن مساعد ، أحد مذيعي قناة الجزيرة من إمكانية استغناء المحطة القطرية عنه .



وقال "بن مساعد" في تغريدة: يندر أن تجد في تغريدات اعلاميي قناة العربية(غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي بينما جميع اعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لايمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة.



ليرد مذيع الجزيرة المصري محمود مراد على "بن مساعد" قائلا: متاكد من كلامك؟ تعال راجع التايم لاين وشوف بنفسك.



ليرد بن مساعد : أستاذ محمود : هذا شذوذ يؤكد القاعدة..وإمّا أن رفع المرتب وزيادة حوافزه بالإساءة اليومية للسعودية عبر تويتر أمر لا يعنيك ..أو أنك مهني محترف وهذا لن يطيل أيامك مع الجزيرة والله أعلم.



