» قلق في منزل أحمد السقا بعد إصابة مذيعة CBC بفيروس كورونا

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حالة من القلق يعيشها الفنان أحمد السقا وأسرته بعد إعلان إصابة إعلامية مصرية شهيرة بفيروس كورونا.

,كشفت الإعلامية دينا حويدق - مقدمة برنامج Its showtime  - عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وتقدم الإعلامية مها الصغير - زوجة السقا - نفس البرنامج رفقة دينا حويدق وتخالطها باستمرار.

وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أجريت مسحة وتبين أنني أصبت بفيروس كورونا .. أرجو من كل من خالطني أن يذهب ويجري مسحة للاطمئنان على نفسه .


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