» قلق في منزل أحمد السقا بعد إصابة مذيعة CBC بفيروس كورونا

أحمد عادل شعبان
حالة من القلق يعيشها الفنان أحمد السقا وأسرته بعد إعلان إصابة إعلامية مصرية شهيرة بفيروس كورونا.
,كشفت الإعلامية دينا حويدق - مقدمة برنامج Its showtime - عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .
وتقدم الإعلامية مها الصغير - زوجة السقا - نفس البرنامج رفقة دينا حويدق وتخالطها باستمرار.
وقالت دينا في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أجريت مسحة وتبين أنني أصبت بفيروس كورونا .. أرجو من كل من خالطني أن يذهب ويجري مسحة للاطمئنان على نفسه .
ظهر11:58 ص
فجر
03:16
شروق
04:56
ظهر
11:58
عصر
15:37
مغرب
19:00
عشاء
20:30