مذيعة CBC: أنا جالي كورونا وياريت كل اللي خالطني يروح يحلل

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أحمد عادل شعبان

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كشفت الإعلامية دينا حويدق - المذيعة بقناة CBC - عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أجريت مسحة وتبين أنني أصبت بفيروس كورونا .. أرجو من كل من خالطني أن يذهب ويجري مسحة للاطمئنان على نفسه .

وتعتبر دينا هي الإعلامية رقم 8 التي تصاب بهذا المرض بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

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