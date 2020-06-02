مذيعة CBC: أنا جالي كورونا وياريت كل اللي خالطني يروح يحلل

02 يونيو 2020 - 06:04 ص

كشفت الإعلامية دينا حويدق - المذيعة بقناة CBC - عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد .



وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : أجريت مسحة وتبين أنني أصبت بفيروس كورونا .. أرجو من كل من خالطني أن يذهب ويجري مسحة للاطمئنان على نفسه .



وتعتبر دينا هي الإعلامية رقم 8 التي تصاب بهذا المرض بعد كريم رمزي، مآثر المرصفي، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

