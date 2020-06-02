» ترامب يعلن حظر التجوال في أمريكا ويعلن نشر آلاف الجنود

02 يونيو 2020 - 01:10 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حظر الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.



وأضاف «ترامب»، في مؤتمر صحفي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: «قررت نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح لوقف التخريب ونهب الأموال».



وتابع «ترامب»: سيتم نشر المصادر الفيدرالية المدنية والعسكرية في أنحاء الولايات لإنهاء أعمال الشغب بالقانون«، وواصل أن»كل حاكم ولاية يتعين عليه نشر الحرس الوطني بحيث نهيمن على الشوارع«.

