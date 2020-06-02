الحكومة تحسم موعد رفع الحظر وعودة فتح المساجد والأندية

02 يونيو 2020 - 01:00 ص

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من الصعب التكهن برفع الحظر نهائيًا بعد الأسبوعين الحاليين؛ خاصة بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.



وأضاف سعد، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن الحكومة تنظر إلى نسب التعافي، لافتًا إلى أن نسب التعافي ما زالت جيدة، وأن بروتوكول وزارة الصحة يحقق نجاحًا، ولكن ظاهرة زيادة الوفيات سلبية، وسيتم بحثها.

