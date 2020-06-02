انتظروا موجة ثانية لفيروس كورونا في "الخريف"

توقع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.



وقال عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقي المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.

