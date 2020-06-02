انتظروا موجة ثانية لفيروس كورونا في "الخريف"

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توقع عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، زيادة إصابات كورونا في مصر لأكثر من 40 ألف حالة في أواخر شهر يونيو الجارى.
وقال عادل خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن البقاء في المنازل لم يصبح حلًا، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، مشيرًا إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقي المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.
وأضاف أن أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين فى القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم، وتابع: "أسوأ التوقعات العالمية تقول أنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".

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