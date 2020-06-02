وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة: "كلنا في رعب"

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحكومة حريصة على الناحية الصحية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تأخذ بالأسباب من خلال التعقيم اليومي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان.
وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "بنتي قلقة ونفسها تجري الامتحان.. ونحن حريصون على الناحية الصحية من خلال التعقيم وتطهير لجان الامتحانات ولن نضيع فرصتهم ونتابعهم على الفيس بوك والسوشيال ميديا ونحترم كافة الآراء".
وتابع: "درسنا بدائل كثيرة ولكن الثانوية العامة لها طابع خاص ويحكمها قانون تكافؤ الفرص، وإيجاد بدائل لها امر شديد الصعوبة.. وأعلم أن كلنا في حالة رعب وأقوم بقياس درجة حرارتى كل 5 دقائق ولكن جميعنا في ظروف واحدة".
وأضاف وزير التعليم أنه "ليس منطقيًا محاسبة وزارة التعليم على وسيلة الانتقال إلى لجان الامتحانات، والحكومة مش هتقدر تحل لكل واحد أزمته لوحده.. ولكن نحن نفرض على أنفسنا الحل الأصعب لمصلحة الطلاب.. وإحنا  مش بنعاند الطلاب ودرسنا كل البدائل واخترنا الأنسب والأقل في الخسائر.. وامتحانات الثانوية العامة في موعده لمن يريد".
 وفى تعليقه على سؤال خالد أبو بكر، حول إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة، قال :" لو أجلنا .. فربما الأرقام في شهر 9 المقبل تكون أعلى من الآن.. وتأجيل الامتحانات سيكون لها تبعات أخرى".
وفى رده على تعليق خالد أبو بكر، بأن التعليم ستتحمل تبعات تداعيات الامتحانات، قال: " يعنى إيه نتحمل تبعات .. لو بهذه الطريقة  مفيش مسئول هيشتغل في الدولة".

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