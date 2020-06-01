كيف تأثرت قناة السويس بأزمة كورونا؟.. الفريق أسامة ربيع يجيب

01 يونيو 2020 - 11:50 م

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قدمت مميزات وحوافز كبيرة للسفن سواء من غرب أوروبا آو آسيا أو أمريكا.



وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج « على مسئوليتي» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن دخل القناة تأثر بنسبة 12 % هذا الشهر وعبرت أحدث سفينة في العالم يوم 25 مايو وقناة السويس مازالت جاذبة وهي الطريق الاقصر والأكثر أمانا ولولا قناة السويس الجديدة وقرار السيد الرئيس كان من الممكن أن تحدث هزة قوية.



وأضاف أنه بفضل الحوافز الأخيرة حققت القناة 42 مليون دولار من خلال 104 سفينة جديدة من 1 ابريل حتى 31 مايو والبيان يخرج شهريا ويتم مقارنته بالشهر السابق والفارق كان سفينة واحدة عن الشهر الماضي حيث عبرت 1601 سفينة مقارنة ب 1600 الشهر الماضي.



وأوضح أن التعديل وارد وتغيير الأسعار يتم وفقا للمتغيرات العالمية وأخر شهر يونيو الحالي سيتم إعادة التقييم.

