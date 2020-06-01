وزارة العدل: استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري

01 يونيو 2020 - 11:10 م

أكد المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أنه يمكن لأي مواطن استخراج التوكيلات من أي شهر عقاري.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إنه تم رصد زحام وتكدس أمام بعض مكاتب الشهر العقاري، وفي المقابل بعض المكاتب لم تسجل سوى 8 معاملات.



وأكد أن عملية استخراج التوكيلات تتم في كافة مكاتب الشهر العقاري بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، مناشدا المواطنين بعدم التكدس أمام المكاتب التي تشهد زحام.



وأشار إلى أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، سجلت اليوم ما يزيد عن 30 ألف معاملة، لافتا إلى أن وزير العدل أكد أهمية تقديم ع جميع الأندية الرياضية التي تضم فروعا للشهر العقاري الخدمات لكافة المواطنين وليس للأعضاء فقط.

